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Хотел поехать в Киев на заработки. Подростка с Харьковщины нашли на вокзале

Происшествия 22:48   12.02.2024
Оксана Якушко
Хотел поехать в Киев на заработки. Подростка с Харьковщины нашли на вокзале

15-летний парень сбежал из дома, но его вовремя разыскали правоохранители Харьковщины, сообщили в Нацполице.

О том, что 15-летний парень ушел из дома, стало известно 12 февраля. Правоохранители обнаружили подростка на железнодорожном вокзале в поселке Новая Водолага и вернули домой. Парень объяснил, что хотел уехать в Киев на заработки.

Противоправных действий в отношении подростка не совершили, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители провели с семьей воспитательную беседу.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 22:48;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летний парень сбежал из дома, но его вовремя разыскали правоохранители Харьковщины, сообщили в Нацполице.".