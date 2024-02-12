Хотел поехать в Киев на заработки. Подростка с Харьковщины нашли на вокзале
15-летний парень сбежал из дома, но его вовремя разыскали правоохранители Харьковщины, сообщили в Нацполице.
О том, что 15-летний парень ушел из дома, стало известно 12 февраля. Правоохранители обнаружили подростка на железнодорожном вокзале в поселке Новая Водолага и вернули домой. Парень объяснил, что хотел уехать в Киев на заработки.
Противоправных действий в отношении подростка не совершили, его жизни и здоровью ничего не угрожает.
Правоохранители провели с семьей воспитательную беседу.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: вокзал, заработки, мальчик, Нацполиция, парень, подросток, сбежал, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 12 февраля 2024 в 22:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "15-летний парень сбежал из дома, но его вовремя разыскали правоохранители Харьковщины, сообщили в Нацполице.".