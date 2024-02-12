Хотел поехать в Киев на заработки. Подростка с Харьковщины нашли на вокзале

15-летний парень сбежал из дома, но его вовремя разыскали правоохранители Харьковщины, сообщили в Нацполице.

О том, что 15-летний парень ушел из дома, стало известно 12 февраля. Правоохранители обнаружили подростка на железнодорожном вокзале в поселке Новая Водолага и вернули домой. Парень объяснил, что хотел уехать в Киев на заработки.

Противоправных действий в отношении подростка не совершили, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели с семьей воспитательную беседу.