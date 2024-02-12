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Хотів поїхати до Києва на заробітки. Підлітка з Харківщини знайшли на вокзалі

Події 22:48   12.02.2024
Оксана Якушко
Хотів поїхати до Києва на заробітки. Підлітка з Харківщини знайшли на вокзалі

15-річний хлопець утік із дому, але його вчасно розшукали правоохоронці Харківщини, повідомили у Нацполіції.

Про те, що 15-річний хлопець пішов з дому, стало відомо 12 лютого. Правоохоронці знайшли підлітка на залізничному вокзалі у селищі Нова Водолага та повернули додому. Хлопець пояснив, що мав намір поїхати до Києва на заробітки.

Протиправних дій щодо підлітка не вчинили, його життю та здоровʼю нічого не загрожує.

Правоохоронці провели з родиною виховну бесіду.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Лютого 2024 в 22:48;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "15-річний хлопець утік із дому, але його вчасно розшукали правоохоронці Харківщини, повідомили у Нацполіції.".