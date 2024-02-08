На Харківщині дівчинка пішла до бабусі і загубилася, її шукали копи з собаками

29-річна мешканка села Бригадирівка повідомила, що її 7-річна донька пішла до бабусі, яка живе неподалік і зникла, розповіли у Нацполіції.

Дівчинку розшукував весь особовий склад Ізюмського та Чугуївського районних управлінь поліції, кінологи з собаками і рятувальники.

Поліцейські оглянули вулиці села і лісопосадки. Але знайшли дівчинку під час огляду будинку, де мешкає бабуся. Як з’ясувалося, дитина прийшла до бабусі, сховалася за диваном та невдовзі заснула.