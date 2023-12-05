Їхала відзначати Новий рік: харківську мандрівницю знайшли в іншій області

Аж на Дніпропетровщині виявили поліціянти 17-річну дівчину із села Козіївка на Харківщині. Неповнолітня втекла до свого хлопця 4 грудня та планувала… зустріти з ним Новий рік, який настане за місяць.

“4 грудня до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП звернулась 39-річна жителька села Козіївка. Вона повідомила, що її 17-річна донька о 04:00 пішла з дому”, – повідомили про початок цієї історії у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Харківській області.

Дівчину знайшли в Дніпропетровській області. Як з’ясували поліціянти, туди вона поїхала до свого хлопця та планувала залишитись аж до Нового року, щоб відсвяткувати.

“Свої дії вона обґрунтувала тим, що доросла й відповідає за свої дії самостійно”, – прокоментували поліціянти.

“Дорослу та самостійну” мешканку Козіївки повернули матері. З нею та батьками провели профілактичну бесіду.