Їхала відзначати Новий рік: харківську мандрівницю знайшли в іншій області
Аж на Дніпропетровщині виявили поліціянти 17-річну дівчину із села Козіївка на Харківщині. Неповнолітня втекла до свого хлопця 4 грудня та планувала… зустріти з ним Новий рік, який настане за місяць.
“4 грудня до сектору поліцейської діяльності № 1 Богодухівського РВП звернулась 39-річна жителька села Козіївка. Вона повідомила, що її 17-річна донька о 04:00 пішла з дому”, – повідомили про початок цієї історії у відділі комунікації ГУ Національної поліції в Харківській області.
Дівчину знайшли в Дніпропетровській області. Як з’ясували поліціянти, туди вона поїхала до свого хлопця та планувала залишитись аж до Нового року, щоб відсвяткувати.
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“Свої дії вона обґрунтувала тим, що доросла й відповідає за свої дії самостійно”, – прокоментували поліціянти.
“Дорослу та самостійну” мешканку Козіївки повернули матері. З нею та батьками провели профілактичну бесіду.
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Грудня 2023 в 10:43;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Аж на Дніпропетровщині виявили поліціянти 17-річну дівчину із села Козіївка на Харківщині. Неповнолітня втекла до свого хлопця 4 грудня та планувала… зустріти з ним Новий рік, який настане за місяць".