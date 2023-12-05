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Ехала 4.12 отмечать Новый год: харьковскую «потеряшку» нашли в другой области

Происшествия 10:43   05.12.2023
Оксана Горун
Ехала 4.12 отмечать Новый год: харьковскую «потеряшку» нашли в другой области

Аж в Днепропетровской области обнаружили полицейские 17-летнюю девушку из села Козиевка на Харьковщине. Несовершеннолетняя сбежала к своему парню 4 декабря и планировала… встретить с ним Новый год, который наступит через месяц.

«4 декабря в сектор полицейской деятельности № 1 Богодуховского РОП обратилась 39-летняя жительница села Козиевка. Она сообщила, что ее 17-летняя дочь в 04:00 ушла из дома», — сообщили о начале этой истории в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Девушку нашли в Днепропетровской области. Как выяснили полицейские, туда она поехала к своему парню и планировала остаться аж до Нового года, чтобы отпраздновать.

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«Свои действия она обосновала тем, что взрослая и отвечает за свои действия самостоятельно», — прокомментировали полицейские.

«Взрослую и самостоятельную» жительницу Козиевки вернули матери. С ней и родителями провели профилактическую беседу.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 5 декабря 2023 в 10:43;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Аж в Днепропетровской области обнаружили полицейские 17-летнюю девушку из села Козиевка на Харьковщине. Несовершеннолетняя сбежала к своему парню 4 декабря и планировала… встретить с ним Новый год, который наступит через месяц".