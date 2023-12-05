Ехала 4.12 отмечать Новый год: харьковскую «потеряшку» нашли в другой области

Аж в Днепропетровской области обнаружили полицейские 17-летнюю девушку из села Козиевка на Харьковщине. Несовершеннолетняя сбежала к своему парню 4 декабря и планировала… встретить с ним Новый год, который наступит через месяц.

«4 декабря в сектор полицейской деятельности № 1 Богодуховского РОП обратилась 39-летняя жительница села Козиевка. Она сообщила, что ее 17-летняя дочь в 04:00 ушла из дома», — сообщили о начале этой истории в отделе коммуникации ГУ Национальной полиции в Харьковской области.

Девушку нашли в Днепропетровской области. Как выяснили полицейские, туда она поехала к своему парню и планировала остаться аж до Нового года, чтобы отпраздновать.

«Свои действия она обосновала тем, что взрослая и отвечает за свои действия самостоятельно», — прокомментировали полицейские.

«Взрослую и самостоятельную» жительницу Козиевки вернули матери. С ней и родителями провели профилактическую беседу.