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Сбежала из дома после ссоры с отцом: в Харькове несколько часов искали девочку

Общество 10:46   03.12.2023
Елена Нагорная
Сбежала из дома после ссоры с отцом: в Харькове несколько часов искали девочку Фото: ГУ НП в Харьковской области

Вечером 2 декабря 37-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя крестная дочь ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.

Правоохранители спустя несколько часов установили местонахождение пропавшей. Девочка гуляла с друзьями и из-за ссоры с отцом не хотела возвращаться домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Профилактическую работу провели со всеми участниками событий.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 3 декабря 2023 в 10:46;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 2 декабря 37-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя крестная дочь ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.".