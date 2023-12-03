Сбежала из дома после ссоры с отцом: в Харькове несколько часов искали девочку

Вечером 2 декабря 37-летняя женщина сообщила правоохранителям, что ее 12-летняя крестная дочь ушла из дома и не вернулась. Связь с ребенком отсутствовала.

Правоохранители спустя несколько часов установили местонахождение пропавшей. Девочка гуляла с друзьями и из-за ссоры с отцом не хотела возвращаться домой, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Профилактическую работу провели со всеми участниками событий.