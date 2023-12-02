Отчим обижал и мог ударить: в Харькове нашли подростка, который сбежал из дома

В хостеле в Харькове нашли несовершеннолетнего парня, который сбежал из дома потому, что его обижал отчим.

Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 1 декабря к ним обратилась женщина и сообщила об исчезновении сына.

Утром на следующий день мальчика правоохранители обнаружили в одном из хостелов Харькова. У подростка был билет на поезд в Киев.

Он рассказал полицейским, что сожитель матери постоянно на него кричит и может ударить, поэтому он не хочет возвращаться домой.

Правоохранители посетили семью подростка.

Полицейские решают вопрос о привлечении 47-летнего мужчины к административной ответственности по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.

Теперь семья находится под пристальным вниманием полиции и социальных служб, отметили правоохранители.