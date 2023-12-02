Отчим обижал и мог ударить: в Харькове нашли подростка, который сбежал из дома
В хостеле в Харькове нашли несовершеннолетнего парня, который сбежал из дома потому, что его обижал отчим.
Как сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области, 1 декабря к ним обратилась женщина и сообщила об исчезновении сына.
Утром на следующий день мальчика правоохранители обнаружили в одном из хостелов Харькова. У подростка был билет на поезд в Киев.
Он рассказал полицейским, что сожитель матери постоянно на него кричит и может ударить, поэтому он не хочет возвращаться домой.
Правоохранители посетили семью подростка.
Полицейские решают вопрос о привлечении 47-летнего мужчины к административной ответственности по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия, насилие по признаку пола, невыполнение срочного запретительного предписания или несообщение о месте своего временного пребывания) КУпАП.
Теперь семья находится под пристальным вниманием полиции и социальных служб, отметили правоохранители.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дом, обижал, отчим, подросток, полиция, сбежал, Харьков.;
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- • Дата публикации материала: 2 декабря 2023 в 17:39;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В хостеле в Харькове нашли несовершеннолетнего парня, который сбежал из дома потому, что его обижал отчим.".