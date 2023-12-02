Вітчим ображав і міг вдарити: у Харкові знайшли підлітка, який втік з дому
У хостелі в Харкові знайшли неповнолітнього хлопця, який втік з дому, бо його ображав вітчим.
Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 1 грудня до них звернулася жінка та повідомила про зникнення сина.
Вранці наступного дня хлопця правоохоронці знайшли в одному з хостелів Харкова. У підлітка був квиток на потяг до Києва.
Хлопець розказав поліцейським, що співмешканець матері постійно на нього кричить та може вдарити, тому він не хоче повертатися додому.
Правоохоронці навідалися до сім’ї підлітка.
Наразі поліцейські вирішують питання щодо притягнення 47-річного чоловіка до адміністративної відповідальності за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) КУпАП.
Тепер родина знаходиться під пильною увагою поліції та соціальних служб, зазначили правоохоронці.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дом, обижал, отчим, подросток, поліція, сбежал, Харьков.;
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Грудня 2023 в 17:39;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У хостелі в Харкові знайшли неповнолітнього хлопця, який втік з дому, бо його ображав вітчим.".