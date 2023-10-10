Втік від бабусі в супермаркеті: 4-річного хлопчика шукали в Харкові

У Харкові копи шукали 4-річного хлопчика, який вибіг на вулицю та зник, поки його бабуся очікувала своєї черги в супермаркеті.

53-річна жінка звернулася до правоохоронців об 11:00 10 жовтня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські знайшли дитину неподалік від супермаркету. Наразі життю та здоровʼю хлопчика нічого не загрожує.