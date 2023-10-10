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Втік від бабусі в супермаркеті: 4-річного хлопчика шукали в Харкові

Суспільство 14:23   10.10.2023
Вікторія Яковенко
Втік від бабусі в супермаркеті: 4-річного хлопчика шукали в Харкові Фото: ГУНП в Харківській області

У Харкові копи шукали 4-річного хлопчика, який вибіг на вулицю та зник, поки його бабуся очікувала своєї черги в супермаркеті. 

53-річна жінка звернулася до правоохоронців об 11:00 10 жовтня, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліцейські знайшли дитину неподалік від супермаркету. Наразі життю та здоровʼю хлопчика нічого не загрожує.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові копи шукали 4-річного хлопчика, який вибіг на вулицю та зник, поки його бабуся очікувала своєї черги в супермаркеті. ".