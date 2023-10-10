Сбежал от бабушки в супермаркете: 4-летнего мальчика искали в Харькове

В Харькове копы искали 4-летнего мальчика, который выбежал на улицу и убежал, пока его бабушка ожидала своей очереди в супермаркете.

53-летняя женщина обратилась к правоохранителям в 11:00 10 октября, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские нашли ребенка неподалеку от супермаркета. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.