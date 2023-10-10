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Сбежал от бабушки в супермаркете: 4-летнего мальчика искали в Харькове

Общество 14:23   10.10.2023
Виктория Яковенко
Сбежал от бабушки в супермаркете: 4-летнего мальчика искали в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

В Харькове копы искали 4-летнего мальчика, который выбежал на улицу и убежал, пока его бабушка ожидала своей очереди в супермаркете.

53-летняя женщина обратилась к правоохранителям в 11:00 10 октября, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Полицейские нашли ребенка неподалеку от супермаркета. Сейчас жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 октября 2023 в 14:23;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове копы искали 4-летнего мальчика, который выбежал на улицу и убежал, пока его бабушка ожидала своей очереди в супермаркете.".