Live
  • Вт 03.10.2023
    • Харьков
  •   +15°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.52
    • 🟢

Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку

Происшествия 19:49   03.10.2023
Елена Нагорная
Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку

2 октября около 19:30 правоохранители Богодуховского района получили сообщение, что 12-летняя девочка ушла на прогулку и домой не вернулась. Телефона у ребенка не было.

Личный состав полиции был поднят по тревоге. Девочку искали вместе с гражданами, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пропавшую нашли через несколько часов, она гуляла по улицам города Валки. Девочку вернули родителям и провели с ними профилактическую беседу.

Читайте также: Не брал трубку от матери: на Харьковщине искали 16-летнего парня

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Зеленский на Харьковщине совещался с Сырским и Синегубовым (видео)
Зеленский на Харьковщине совещался с Сырским и Синегубовым (видео)
03.10.2023, 18:57
Сводка Генштаба: авиаудары и десяток вражеских атак вблизи Харьковщины
Сводка Генштаба: авиаудары и десяток вражеских атак вблизи Харьковщины
03.10.2023, 19:24
В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области
В ОП сообщили, о чем Зеленского просили военные в Харьковской области
03.10.2023, 17:00
Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку
Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку
03.10.2023, 19:49
В Харькове на месяц ограничат движение на одной из улиц
В Харькове на месяц ограничат движение на одной из улиц
03.10.2023, 16:43
Защиту энергообъектов и подготовку к зиме обсудил Зеленский на Харьковщине
Защиту энергообъектов и подготовку к зиме обсудил Зеленский на Харьковщине
03.10.2023, 20:25

Новости по теме:

23:22
В одном из районов Харьковщины разрешили отстреливать лисиц
21:56
В городе на Харьковщине решали, как выдавать йодид калия в случае опасности
21:00
Жителей Харьковщины просят помочь в розыске вероятного преступника
10:13
Дрон-камикадзе убил украинского разведчика в районе Масютовки
13:27
В городе на Харьковщине демонтировали доски с советскими надписями (фото)

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 19:49;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября около 19:30 правоохранители Богодуховского района получили сообщение, что 12-летняя девочка ушла на прогулку и домой не вернулась. Телефона у ребенка не было.".