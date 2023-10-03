Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку

2 октября около 19:30 правоохранители Богодуховского района получили сообщение, что 12-летняя девочка ушла на прогулку и домой не вернулась. Телефона у ребенка не было.

Личный состав полиции был поднят по тревоге. Девочку искали вместе с гражданами, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Пропавшую нашли через несколько часов, она гуляла по улицам города Валки. Девочку вернули родителям и провели с ними профилактическую беседу.