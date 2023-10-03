Пошла гулять и не вернулась: на Харьковщине несколько часов искали девочку
2 октября около 19:30 правоохранители Богодуховского района получили сообщение, что 12-летняя девочка ушла на прогулку и домой не вернулась. Телефона у ребенка не было.
Личный состав полиции был поднят по тревоге. Девочку искали вместе с гражданами, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Пропавшую нашли через несколько часов, она гуляла по улицам города Валки. Девочку вернули родителям и провели с ними профилактическую беседу.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 19:49;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября около 19:30 правоохранители Богодуховского района получили сообщение, что 12-летняя девочка ушла на прогулку и домой не вернулась. Телефона у ребенка не было.".