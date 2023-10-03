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Не брал трубку от матери: на Харьковщине искали 16-летнего парня

Общество 14:49   03.10.2023
Виктория Яковенко
Не брал трубку от матери: на Харьковщине искали 16-летнего парня

2 октября около 23:30 жительница города Изюм сообщила правоохранителям, что ее 16-летний сын ушел из дома в 17:00 на прогулку и не вернулся.

На телефонные звонки мальчик не отвечал, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На поиски подростка личный состав полиции подняли по тревоге. Полицейские обошли знакомых семьи, друзей пропавшего и уже через час его разыскали. Парня вернули родителям и провели с семьей профилактическую беседу», — рассказали правоохранители.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 14:49;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября около 23:30 жительница города Изюм сообщила правоохранителям, что ее 16-летний сын ушел из дома в 17:00 на прогулку и не вернулся.".