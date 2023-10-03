Не брал трубку от матери: на Харьковщине искали 16-летнего парня
2 октября около 23:30 жительница города Изюм сообщила правоохранителям, что ее 16-летний сын ушел из дома в 17:00 на прогулку и не вернулся.
На телефонные звонки мальчик не отвечал, сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«На поиски подростка личный состав полиции подняли по тревоге. Полицейские обошли знакомых семьи, друзей пропавшего и уже через час его разыскали. Парня вернули родителям и провели с семьей профилактическую беседу», — рассказали правоохранители.
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- • Дата публикации материала: 3 октября 2023 в 14:49;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "2 октября около 23:30 жительница города Изюм сообщила правоохранителям, что ее 16-летний сын ушел из дома в 17:00 на прогулку и не вернулся.".