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Пенсионера с травмой головы, пропавшего из харьковской неотложки, нашли

Общество 22:41   27.09.2023
Елена Нагорная
Пенсионера с травмой головы, пропавшего из харьковской неотложки, нашли

75-летнего Станислава Филенко, который 24 сентября исчез из Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи, сегодня, 27 сентября, нашли живым.

Об этом сообщили в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

Ранее в организации рассказали, что 25 сентября к ним обратился сын пожилого мужчины. Он сообщил, что отец пропал из больницы, где находился в связи с полученной накануне травмой головы, 24 сентября. Сын также предположил, что пенсионер мог быть дезориентирован.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 22:41;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летнего Станислава Филенко, который 24 сентября исчез из Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи, сегодня, 27 сентября, нашли живым.".