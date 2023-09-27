Пенсионера с травмой головы, пропавшего из харьковской неотложки, нашли
75-летнего Станислава Филенко, который 24 сентября исчез из Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи, сегодня, 27 сентября, нашли живым.
Об этом сообщили в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».
Ранее в организации рассказали, что 25 сентября к ним обратился сын пожилого мужчины. Он сообщил, что отец пропал из больницы, где находился в связи с полученной накануне травмой головы, 24 сентября. Сын также предположил, что пенсионер мог быть дезориентирован.
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- • Дата публикации материала: 27 сентября 2023 в 22:41;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "75-летнего Станислава Филенко, который 24 сентября исчез из Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи, сегодня, 27 сентября, нашли живым.".