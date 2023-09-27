Пенсионера с травмой головы, пропавшего из харьковской неотложки, нашли

75-летнего Станислава Филенко, который 24 сентября исчез из Харьковской больницы скорой и неотложной медицинской помощи, сегодня, 27 сентября, нашли живым.

Об этом сообщили в социальных сетях волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

Ранее в организации рассказали, что 25 сентября к ним обратился сын пожилого мужчины. Он сообщил, что отец пропал из больницы, где находился в связи с полученной накануне травмой головы, 24 сентября. Сын также предположил, что пенсионер мог быть дезориентирован.