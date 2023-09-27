В Харькове ищут пациента «неотложки» с травмой головы

В Харькове исчез из больницы 75-летний Станислав Филенко. Возможно, он дезориентирован. Сын пропавшего и волонтеры просят всех внимательно отнестись к информации и помочь в поисках.

Историю исчезновения Станислава Филенко опубликовали волонтеры поисково-спасательного отряда «Милена».

«Мы все сбились с ног, ища дедушку, поэтому просим вас всех о распространении ориентировки и максимальной огласке!» — обратились они.

Помочь найти пропавшего волонтеров попросил его сын. Он обратился к команде «Милены» 25 сентября.

«Сын пропавшего сообщил, что 24 сентября из Харьковской больницы неотложной помощи №4 исчез его отец с полученной накануне травмой головы. Он также отметил, что состояние отца указывало на то, что человек дезориентирован. Телефон Станислава Даниловича к тому времени уже был «вне зоны», — сообщили волонтеры.

Тут же начались поиски: часть команды обзванивала больницы Харькова, часть — рассылала ориентировки по соцсетям, также собирали команду поисковиков для работы на местности.

«Было принято решение осмотреть территорию больницы, откуда ушел дедушка, а также прилегающие к ней территории. Поиск продолжался до вечера. Были привлечены родственники пропавшего, наши волонтеры, сотрудники полиции и волонтеры ГО «Щит» со своими четырехлапыми помощниками. Искали визуально, работали на отзыв, расклеивали ориентировки и опрашивали людей. К сожалению, с приходом темноты поиски пришлось приостановить», — отметили в поисково-спасательном отряде.

26 сентября волонтеры также не сидели, сложа руки. Они обзванивали больницы, а сын лично обходил их в поисках отца. Ориентировку разместили и в других районах Харькова. Пока вся эта работа не увенчалась успехом.

«К сожалению, Филенко Станислав Данилович до сих пор не найден. Поиск продолжается! Семья в отчаянии… Поэтому мы просим все наше сообщество максимально приобщиться к распространению информации о пропавшем дедушке. Высокий, большой мужчина, с травмой головы и катетером в руке – приметы очень примечательны. Мы и семья Станислава Даниловича рассчитываем на вашу поддержку!» — обратились волонтеры.