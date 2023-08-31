Гулял и пропал: на Харьковщине искали ребенка, который поссорился с матерью

В Харьковской области 30 августа 8-летний мальчик гулял на улице и пропал.

Об этом правоохранителям около 22:00 сообщила мать ребенка, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.

Женщина отметила, что в этот день у нее с сыном возник незначительный конфликт. Мобильного телефона у мальчика не было. Мать пыталась найти ребенка самостоятельно, но поиск результатов не дал.

Полицейские обошли знакомых семьи и друзей мальчика. Около 23:25 его нашли у товарища.

С родителями и ребенком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.