Гулял и пропал: на Харьковщине искали ребенка, который поссорился с матерью
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Харьковской области 30 августа 8-летний мальчик гулял на улице и пропал.
Об этом правоохранителям около 22:00 сообщила мать ребенка, рассказали в ГУ Нацполиции Харьковской области.
Женщина отметила, что в этот день у нее с сыном возник незначительный конфликт. Мобильного телефона у мальчика не было. Мать пыталась найти ребенка самостоятельно, но поиск результатов не дал.
Полицейские обошли знакомых семьи и друзей мальчика. Около 23:25 его нашли у товарища.
С родителями и ребенком провели профилактическую беседу по недопущению таких случаев в будущем.
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- • Дата публикации материала: 31 августа 2023 в 13:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области 30 августа 8-летний мальчик гулял на улице и пропал.".