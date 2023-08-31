Live
  • Чт 31.08.2023
    • Харків
  •   +31°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.79
    • 🟢

Гуляв і зник: на Харківщині шукали дитину, яка посварилася з матір’ю

Суспільство 13:05   31.08.2023
Вікторія Яковенко
Гуляв і зник: на Харківщині шукали дитину, яка посварилася з матір’ю Фото: ГУНП в Харківській області

В Харківській області 30 серпня 8-річний хлопчик гуляв на вулиці й зник.

Про це правоохоронцям близько 22:00 повідомила мати дитини, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінка зазначила, що цього дня у неї з сином виник незначний конфлікт. Мобільного телефону у хлопчика не було. Мати намагалася знайти дитину самостійно, одна пошук результатів не дав.

Поліцейські обійшли знайомих родини і друзів хлопчика. Близько 23:25 його знайшли у товариша.

З батьками та дитиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.

Читайте також: 2-річну дитину загубила п’яна матір на Харківщині

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Спробуємо зробити масштабну подію»: на Марші Харківпрайду очікують 100 людей
«Спробуємо зробити масштабну подію»: на Марші Харківпрайду очікують 100 людей
31.08.2023, 14:20
1 вересня у центрі Харкова закриють підземний перехід: подробиці
1 вересня у центрі Харкова закриють підземний перехід: подробиці
31.08.2023, 13:23
Гуляв і зник: на Харківщині шукали дитину, яка посварилася з матір’ю
Гуляв і зник: на Харківщині шукали дитину, яка посварилася з матір’ю
31.08.2023, 13:05
Окупанти вдарили по центру Куп’янська: є поранений – Синєгубов (фото)
Окупанти вдарили по центру Куп’янська: є поранений – Синєгубов (фото)
31.08.2023, 13:00
Метро-школа в Харкові дозволяє навчатися дітям у дві зміни – Терехов
Метро-школа в Харкові дозволяє навчатися дітям у дві зміни – Терехов
31.08.2023, 11:56
Сьогодні вдень поблизу Балаклії може бути гучно
Сьогодні вдень поблизу Балаклії може бути гучно
31.08.2023, 12:20

Новини за темою:

13:00
Окупанти вдарили по центру Куп’янська: є поранений – Синєгубов (фото)
08:52
Поранено 48-річного чоловіка через обстріл Борової на Харківщині – Синєгубов
07:40
Із мінометів і артилерії росіяни обстрілювали Харківщину – Генштаб ЗСУ
21:57
2-річну дитину загубила п’яна матір на Харківщині
18:56
Чоловік на пів мільйона гривень нарубав дерев цінної породи на Харківщині

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Гуляв і зник: на Харківщині шукали дитину, яка посварилася з матір’ю»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 13:05;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області 30 серпня 8-річний хлопчик гуляв на вулиці й зник.".