Гуляв і зник: на Харківщині шукали дитину, яка посварилася з матір’ю

В Харківській області 30 серпня 8-річний хлопчик гуляв на вулиці й зник.

Про це правоохоронцям близько 22:00 повідомила мати дитини, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

Жінка зазначила, що цього дня у неї з сином виник незначний конфлікт. Мобільного телефону у хлопчика не було. Мати намагалася знайти дитину самостійно, одна пошук результатів не дав.

Поліцейські обійшли знайомих родини і друзів хлопчика. Близько 23:25 його знайшли у товариша.

З батьками та дитиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.