Гуляв і зник: на Харківщині шукали дитину, яка посварилася з матір’ю
Фото: ГУНП в Харківській області
В Харківській області 30 серпня 8-річний хлопчик гуляв на вулиці й зник.
Про це правоохоронцям близько 22:00 повідомила мати дитини, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Жінка зазначила, що цього дня у неї з сином виник незначний конфлікт. Мобільного телефону у хлопчика не було. Мати намагалася знайти дитину самостійно, одна пошук результатів не дав.
Поліцейські обійшли знайомих родини і друзів хлопчика. Близько 23:25 його знайшли у товариша.
З батьками та дитиною провели профілактичну бесіду щодо недопущення таких випадків у майбутньому.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2023 в 13:05;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області 30 серпня 8-річний хлопчик гуляв на вулиці й зник.".