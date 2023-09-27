У Харкові шукають пацієнта “невідкладної допомоги” з травмою голови

У Харкові зник із лікарні 75-річний Станіслав Філенко. Можливо, він дезорієнтований. Син зниклого та волонтери просять усіх уважно поставитися до інформації та допомогти у пошуках.

Історію зникнення Станіслава Філенка опублікували волонтери пошуково-рятувального загону “Мілена”.

“Ми всі збилися з ніг, шукаючи дідуся, тому просимо вас усіх про поширення орієнтування і максимальний розголос!” – звернулися вони.

Допомогти знайти зниклого волонтерів попросив його син. Він звернувся до команди “Мілени” 25 вересня.

“Син зниклого повідомив нам, що 24 вересня з Харківської лікарні невідкладної допомоги №4 зник його батько з отриманою напередодні травмою голови. Він також зауважив, що стан батька вказував на те, що людина дезорієнтована. Телефон Станіслава Даниловича на той час вже був “поза зоною”, – повідомили волонтери.

Тут же почалися пошуки: частина команди обдзвонювала лікарні Харкова, частина – розсилала орієнтування по соцмережах, також збирали команду пошуковців для роботи на місцевості.

“Було прийнято рішення оглянути територію лікарні звідки пішов дідусь, а також прилеглі до неї території. Пошук тривав до вечора. Були залучені рідні зниклого, наші волонтери, співробітники поліції та волонтери ГО “Щит” зі своїми чотирилапими помічниками. Шукали візуально, працювали на відгук, розклеювали орієнтування та опитували людей. На жаль, з приходом темряви, пошуки довелось призупинити”, – зазначили у пошуково-рятувальному загоні.

26 вересня волонтери також не сиділи, склавши руки. Вони обдзвонювали лікарні, а син особисто обходив їх у пошуках батька. Орієнтування розмістили також в інших районах Харкова. Поки що ця робота не увінчалася успіхом.

“Шкода, але Філенка Станіслава Даниловича досі не знайдено. Пошук триває! Родина у розпачі… Тому ми просимо всю нашу спільноту максимально долучитися до розповсюдження інформації про зниклого дідуся. Високий, великий чоловік, з травмою голови та катетером у руці – прикмети дуже примітні. Ми та родина Станіслава Даниловича розраховуємо на Вашу підтримку!” – звернулися волонтери.