Live

Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього

Суспільство 13:37   14.04.2026
Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця Пролісненської селищної громади Сергія Семенова 2009 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 квітня близько 22:10 хлопець пішов з дому в селі Базаліївка та досі не повернувся. Наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 165 см, худорлявої статури, коротке, темне волосся, темні очі.

Був одягнутий у синьо-зелену толстовку, чорні штани, білі кросівки. При собі мав зелену сумку-бананку.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомити за телефонами: 102, 05746-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06, 068-544-46-46 чи іншим зручним способом.

Фото: ГУНП в Харківській області

Нагадаємо, харків’ян кличуть здавати кров. В обласному центрі служби крові заявили про критичний дефіцит усіх груп.

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
