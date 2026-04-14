Пішов з дому та не повернувся: на Харківщині шукають неповнолітнього

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканця Пролісненської селищної громади Сергія Семенова 2009 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 13 квітня близько 22:10 хлопець пішов з дому в селі Базаліївка та досі не повернувся. Наразі його місцеперебування невідоме.

Прикмети: зріст близько 165 см, худорлявої статури, коротке, темне волосся, темні очі.

Був одягнутий у синьо-зелену толстовку, чорні штани, білі кросівки. При собі мав зелену сумку-бананку.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукуваного, просять повідомити за телефонами: 102, 05746-2-20-13, 050-135-00-68, 097-811-80-57, 050-711-00-06, 068-544-46-46 чи іншим зручним способом.

