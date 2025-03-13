Пішла з дому три дні тому: у Харкові шукають неповнолітню, прикмети
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки Салтівського району Катерини Швець 2011 року народження.
Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, дівчина пішла з дому 10 березня і досі не повернулася.
Зріст зниклої – 145 см, середньої статури, має кучеряве темне волосся.
Підліток була одягнена у спортивну сіру кофту, жилетку та кросівки.
Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, (057)738-30-24, 063-720-21-75, 050-944-00-11 або іншим зручним способом.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 12:06;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки Салтівського району Катерини Швець 2011 року народження.".