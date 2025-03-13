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Пішла з дому три дні тому: у Харкові шукають неповнолітню, прикмети

Суспільство 12:06   13.03.2025
Вікторія Яковенко
Пішла з дому три дні тому: у Харкові шукають неповнолітню, прикмети Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки Салтівського району Катерини Швець 2011 року народження.

Як інформують у ГУ Нацполіції у Харківській області, дівчина пішла з дому 10 березня і досі не повернулася.

Зріст зниклої – 145 см, середньої статури, має кучеряве темне волосся.

Підліток була одягнена у спортивну сіру кофту, жилетку та кросівки.

Усіх, кому відома будь-яка інформація про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, (057)738-30-24, 063-720-21-75, 050-944-00-11 або іншим зручним способом.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 13 Березня 2025 в 12:06;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці просять допомогти у пошуках мешканки Салтівського району Катерини Швець 2011 року народження.".