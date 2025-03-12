Харків’яни накопичують борги за комуналку: хто може поплатитися майном 📹

509 мільйонів гривень. Це загальний борг мешканців Харківщини за комунальні послуги, який суди погодили стягнути у примусовому порядку. У роботі виконавчої служби зараз 28 тисяч таких справ. Левова частка – 403 мільйони – це провадження за позовами Харківських тепломереж. В яких випадках виконавча служба може виставляти на продаж майно боржників та чи діють під час повномасштабної війни якісь пільги – дізнавалася кореспондентка МГ “Об’єктив”.

До пані Олени завітала представниця виконавчої служби, аби повідомити, що жінка заборгувала КП “ХТМ” майже 42 тисячі гривень. Її картки вже заблоковані.

пані Олена, заборгувала КП “ХТМ” майже 42 тис. грн

По-перше, у мене зарплата була маленька. А по-друге, зараз маю сина інваліда першої групи. І мати лежить, не підіймається. 85 років. Тому поки що ми гроші не можемо виплатити. Я плачу по 200 гривень, ось що з моєї пенсії 2900 отримую, те й оплачую.

До виконавчої служби справи боржників потрапляють у крайньому разі.

Наталія Король, завідувачка сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області

2025 рік ми почали роботу із цифрами у 28 тисяч виконавчих документів комунальної заборгованості на суму трохи більше, як 509 мільйонів гривень. Може бути відносно одної людини стягнення і Жилкомсервісу, і теплоенерго, і Харківенергозбуту, вивезення сміття. Кожен суб’єкт звертається самостійно в суд за стягненням боргів.

Питання можна вирішити без звернення до суду, наприклад, підприємство дозволяє сплату боргу за послугу частинами. Тобто реструктуризує його. Якщо ж такі методи не працюють і суд погоджує примусове стягнення – за справу беруться виконавці. Так сталося з пані Оленою. Тепер вона має зв’язатися зі співробітником служби, аби обговорити всі можливі для неї варіанти.

Вікторія Кузнецова, старша державна виконавиця Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

Силові методи – це не наші методи.

160 тисяч гривень. Якщо людина накопичує такий борг, то її майно, зокрема й нерухомість, можуть виставити на продаж. Але навіть у цьому разі майно можна буде зберегти, сплативши борги до його реалізації.

Вікторія Кузнецова, старша державна виконавиця Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

– Якщо сума 90 тисяч, арешт на майно наклався, але ми з цим майном нічого не можемо зробити, тому що сума недостатня, до цих 160 тисяч. Якщо у людини є, наприклад, автомобіль, ми його оголошуємо в розшук, накладаємо арешт, якщо його поліція знаходить і автомобіль зупиняє, ми його вилучаємо і реалізовуємо в рахунок погашення боргу.

– А техніка побутова?

– Для цього потрібно потрапити в житло.

У службі пояснюють, як уберегти від можливого арешту пенсію. Це має бути спеціальний захищений законом рахунок.

Вікторія Кузнецова, старша державна виконавиця Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

Пенсійний рахунок, якщо він так і називається – соціальний рахунок, на який може надходити лише пенсія. На жаль, ПриватБанк відкриває рахунок, туди надходить лише, наприклад, пенсія, але на цей рахунок може будь-хто з родичів ще надіслати кошти. Тобто це не соціальний рахунок.

Цієї зими на багатоповерхівках з’явилися оголошення від тепломереж. От мешканці лише одного будинку на Олексіївці заборгували за опалення 6 мільйонів гривень.

Наталія Король, завідувачка сектору аналітики та статистики Управління забезпечення примусового виконання рішень у Харківській області

Харківські теплові мережі – найбільша кількість заборгованості. Зараз на виконанні у службах Харківщини перебувають 8,5 тисяч документів. Стягненню підлягає заборгованість у 403 мільйони гривень. Це включаючи і юридичних осіб. Але за результатами роботи у 2024 році було перераховано на користь Харківських теплових мереж 29 мільйонів гривень.

В Індустріальному районі найбільший борг мешканця перед тепломережами складає 190 тисяч гривень. І таких сум багато.

Вероніка Гордійчук, заступниця начальника Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

Сім’я з п’ятьох людей, яка проживає у звичайній квартирі, накопичила заборгованість за тепломережі у розмірі 177 тисяч. З 2013 по 2020, сім років. У нас багато людей думають, що ці борги будуть прощатися, однак це неправда.

У Харкові рішенням міськради борги за комуналку дійсно списували, але це стосувалося лише початку повномасштабної війни – з 24 лютого до 1 червня. Нині ж діють заборони тільки на стягнення заборгованості, у певних випадках. У зонах активних бойових дій, як-то на Куп’янщині чи у Вовчанській громаді. Також не можна стягувати борги з мешканців пошкоджених будинків. І йдеться не про вибиті шибки.

Вероніка Гордійчук, заступниця начальника Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

Це будинки, які пошкоджені до такого стану, що там вже немає ніяких комунальних послуг. Тому люди можуть принести до нас довідку і ми вже вчиняємо дії відповідно до чинного законодавства.

Виконавці переважно спілкуються з боржниками в онлайні, враховуючи, що багато з них за кордоном.

Вікторія Колісник, головна державна виконавиця Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

Боржниця напередодні телефонувала з Німеччини, що вона взагалі ні про які борги не мала і думки навіть. Але все сплатила. Різні випадки, звичайно. Здебільшого вони кажуть, що війна в країні, тому ніхто нічого сплачувати не буде. Коли закінчиться війна, то все заплатять.



Завдяки механізму електронної взаємодії з банками є можливість дуже швидко арештовувати кошти на рахунках боржників та стягувати їх, відзначають виконавці. Якщо ж немає коштів або навіть рахунків, вони йдуть по домівках.

Вікторія Кузнецова, старша державна виконавиця Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

Люди можуть і кидатися, і виражатися нецензурною лайкою на тебе. І важко, коли вони починають плакати, що грошей нема, роботи нема. А ми просто виконуємо свою роботу.

Гуртожиток малосімейного типу на ХТЗ і ще декілька багатоквартирних будинків. Найважче завдання – потрапити в під’їзд, бо треба чекати, коли хтось відкриє двері. Та й не охоче впускають виконавців. Але й коли вдається увійти, зустріти боржника – справжня рідкість. У домі на вулиці Миру, наприклад, чоловік винен тепломережам 97 тисяч гривень при загальній заборгованості по будинку у 800 тисяч.



Виконавці солідарні: у переважній більшості суди зараз ухвалюють рішення щодо стягнення боргів, накопичених ще до повномасштабної. Рішень за борги, утворені за три роки війни, зовсім мало, але їх все ж таки можна зустріти в реєстрі.

Вероніка Гордійчук, заступниця начальника Індустріального відділу державної виконавчої служби у місті Харкові

Тобто починаючи з 24 лютого 2022 року судді зазвичай відмовляють у задоволення позовних вимог про стягнення заборгованості за цей період. Вони у своїх рішеннях прописують прикінцеве положення Цивільного кодексу, указ президента про введення воєнного стану №64/2022, постанову Кабінету міністра №206 від 5 березня 2022 року.

Усіх боржників продовжуватимуть шукати: писатимуть листи, направлятимуть запити, чи не зареєстровані вони в іншому місці як ВПО.