Коли відключать опалення на Харківщині та чи всі топлять – інформація ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував перебіг опалювального сезону в регіоні та дав прогноз щодо його завершення.
“Як зазначали міські служби Харкова, наразі опалення не відключається. Застосовується диференційована система подачі теплоносія: у денний час, при підвищенні температури зовнішнього повітря, тепло подається з пониженою температурою, а вночі – з підвищеною. Далі слідкуємо за температурним режимом по нашій області, будемо завершувати опалювальний сезон, як тільки дозволять середньодобові показники температури. Якщо брати територію всієї області, то жодна з територіальних громад у нас не припинила наразі подачу теплоносія”, – поінформував Синєгубов.
Він також наголосив, що російська армія постійно обстрілює критичну інфраструктуру Харкова та області. Попри це, опалювальний сезон проходить контрольовано.
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Нагадаємо, 7 березня росіяни “Іскандером” намагалися завчасно відключити опалення в Харкові. Ракета вдарила по місту вранці. Приліт був по Київському району. “Іскандер-М”, який коштує 3 млн доларів, застосували, щоб пошкодити локальну котельню “Харківських тепломереж”.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, опалення, отопительний сезон, сінєгубов, хова;
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Березня 2025 в 17:18;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував перебіг опалювального сезону в регіоні та дав прогноз щодо його завершення".