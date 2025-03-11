Коли відключать опалення на Харківщині та чи всі топлять – інформація ХОВА

Начальник ХОВА Олег Синєгубов у етері нацмарафону прокоментував перебіг опалювального сезону в регіоні та дав прогноз щодо його завершення.

“Як зазначали міські служби Харкова, наразі опалення не відключається. Застосовується диференційована система подачі теплоносія: у денний час, при підвищенні температури зовнішнього повітря, тепло подається з пониженою температурою, а вночі – з підвищеною. Далі слідкуємо за температурним режимом по нашій області, будемо завершувати опалювальний сезон, як тільки дозволять середньодобові показники температури. Якщо брати територію всієї області, то жодна з територіальних громад у нас не припинила наразі подачу теплоносія”, – поінформував Синєгубов.

Він також наголосив, що російська армія постійно обстрілює критичну інфраструктуру Харкова та області. Попри це, опалювальний сезон проходить контрольовано.

Нагадаємо, 7 березня росіяни “Іскандером” намагалися завчасно відключити опалення в Харкові. Ракета вдарила по місту вранці. Приліт був по Київському району. “Іскандер-М”, який коштує 3 млн доларів, застосували, щоб пошкодити локальну котельню “Харківських тепломереж”.