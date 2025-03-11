Когда отключат отопление на Харьковщине и все ли топят — информация ХОВА
Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал ход отопительного сезона в регионе и дал прогноз о его завершении.
«Как отмечали городские службы Харькова, отопление пока не отключается. Применяется дифференцированная система подачи теплоносителя в дома: в дневное время при повышении температуры наружного воздуха тепло подается с пониженной температурой, а ночью – с повышенной. Далее следим за температурным режимом по нашей области, будем завершать отопительный сезон, как только разрешат среднесуточные показатели температуры. Если брать территорию всей области, то ни одна из территориальных громад у нас пока не прекратила подачу теплоносителя», — проинформировал Синегубов.
Он также подчеркнул, что российская армия постоянно обстреливает критическую инфраструктуру Харькова и области. Несмотря на это отопительный сезон проходит контролируемо.
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Напомним, 7 марта россияне пытались «Искандером» преждевременно отключить отопление в Харькове. Ракета ударила по городу утром. Прилет был по Киевскому району. «Искандер-М», который стоит 3 млн долларов, применили, чтобы повредить локальную котельную «Харьковских теплосетей».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, опалення, отопительний сезон, отопление, синегубов, хова;
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- • Дата публикации материала: 11 марта 2025 в 17:18;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона прокомментировал ход отопительного сезона в регионе и дал прогноз о его завершении".