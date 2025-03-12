Харьковчане копят долги за коммуналку: кто может поплатиться имуществом 📹

509 миллионов гривен. Это общий долг жителей Харьковщины за коммунальные услуги, который суды согласовали взыскать в принудительном порядке. В работе исполнительной службы сейчас 28 тысяч таких дел. Львиная доля — 403 миллиона — это производство по искам КП «Харьковские тепловые сети». В каких случаях исполнительная служба может арестовывать имущество должников и есть ли на период полномасштабной войны какие-то льготы — узнавала корреспондентка МГ «Объектив».

К Елене пришла представитель исполнительной службы, чтобы сообщить, что женщина задолжала КП «ХТС» почти 42 тысячи гривен. Ее карточки уже заблокированы.

Елена, задолжала КП «ХТС» почти 42 тыс. грн

Во-первых, у меня зарплата была маленькая. А во-вторых, сейчас у меня сын инвалид первой группы. И мать лежит, не поднимается. 85 лет. Поэтому пока мы деньги не можем выплатить. Я плачу по 200 гривен, вот что с моей пенсии 2900 получаю, то и оплачиваю.

В исполнительную службу дела должников попадают в крайнем случае.

Наталья Король, заведующая сектором аналитики и статистики Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области

2025 год мы начали работу с цифрами в 28 тысяч исполнительных документов коммунальной задолженности на сумму чуть более 509 миллионов гривен. Может быть относительно одного человека взыскание и Жилкомсервиса, и теплоэнерго, и Харьковэнергосбыта, и вывоз мусора. Каждый субъект обращается самостоятельно в суд за взысканием долгов.

Вопрос можно решить без обращения в суд, например, предприятие разрешает уплату долга за услугу частями. То есть реструктуризирует его. Если же такие методы не работают и суд согласовывает принудительное взыскание — за дело берутся исполнители. Так произошло с Еленой. Теперь она должна связаться с сотрудником службы, чтобы обсудить все возможные для нее варианты.

Виктория Кузнецова, старший государственный исполнитель Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

Силовые методы — это не наши методы.

160 тысяч гривен. Если человек накапливает такой долг, то его имущество, в том числе и недвижимость, могут выставить на продажу. Но даже в этом случае имущество можно будет сохранить, оплатив долги до его реализации.

Виктория Кузнецова, старший государственный исполнитель Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

— Если сумма 90 тысяч, арест на имущество наложили, но мы с этим имуществом ничего не можем сделать, потому что сумма недостаточная, до этих 160 тысяч. Если у человека есть, например, автомобиль, мы его объявляем в розыск, накладываем арест, если его полиция находит и автомобиль останавливает, мы его изымаем и реализовываем в счет погашения долга.

— А техника бытовая?

— Для этого нужно попасть в жилье.

В службе объясняют, как уберечь от возможного ареста пенсию. Это должен быть специальный защищенный законом счет.

Виктория Кузнецова, старший государственный исполнитель Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

Пенсионный счет, если он так и называется — социальный счет, на который может поступать только пенсия. К сожалению, ПриватБанк открывает счет, туда поступает только, например, пенсия, но на этот счет может любой из родственников еще прислать средства. То есть это не социальный счет.

Этой зимой на многоэтажках появились объявления от теплосетей. Вот жители только одного дома на Алексеевке задолжали за отопление 6 миллионов гривен.

Наталья Король, заведующая сектором аналитики и статистики Управления обеспечения принудительного исполнения решений в Харьковской области

Харьковские тепловые сети — наибольшее количество задолженности. Сейчас на исполнении в службах Харьковщины находятся 8,5 тысячи документов. Взысканию подлежит задолженность в 403 миллиона гривен. Это включая и юридических лиц. Но по результатам работы в 2024 году было перечислено в пользу Харьковских тепловых сетей 29 миллионов гривен.

В Индустриальном районе самый большой долг жителя перед теплосетями составляет 190 тысяч гривен. И таких сумм много.

Вероника Гордейчук, заместитель начальника Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

Семья из пятерых человек, которая проживает в обычной квартире, накопила задолженность перед теплосетями в размере 177 тысяч. С 2013-го по 2020-й, семь лет. У нас многие люди думают, что эти долги будут прощаться, однако это неправда.

В Харькове решением горсовета долги за коммуналку действительно списывали, но это касалось только начала полномасштабной войны — с 24 февраля по 1 июня 2022 года. Сейчас же действуют запреты только на взыскание задолженности в определенных случаях. В зонах активных боевых действий, как на Купянщине или в Волчанской громаде. Также нельзя взимать долги с жителей поврежденных домов. И речь идет не о выбитых стеклах.

Вероника Гордейчук, заместитель начальника Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

Это дома, которые повреждены до такого состояния, что там уже нет никаких коммунальных услуг. Поэтому люди могут принести к нам справку и мы уже совершаем действия в соответствии с действующим законодательством.

Исполнители преимущественно общаются с должниками в онлайне, учитывая, что многие из них за рубежом.

Виктория Колесник, главный государственный исполнитель Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

Должница накануне звонила из Германии, что она вообще ни о каких долгах не имела и мысли даже. Но все оплатила. Разные случаи, конечно. В основном они говорят, что война в стране, поэтому никто ничего платить не будет. Когда закончится война, то все заплатят.

Благодаря механизму электронного взаимодействия с банками есть возможность очень быстро арестовывать средства на счетах должников и взимать их, отмечают исполнители. Если же нет средств или даже счетов, они идут по домам.

Виктория Кузнецова, старший государственный исполнитель Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

Люди могут и бросаться, и выражаться нецензурной бранью. И трудно, когда они начинают плакать, что денег нет, работы нет. А мы просто выполняем свою работу.

Общежитие малосемейного типа на ХТЗ и еще несколько многоквартирных домов. Самая трудная задача — попасть в подъезд, потому что нужно ждать, когда кто-то откроет дверь. Да и не охотно впускают исполнителей. Но и когда удается войти, встретить должника — настоящая редкость. В доме на улице Мира, например, мужчина должен теплосетям 97 тысяч гривен при общей задолженности по дому в 800 тысяч.

Исполнители солидарны: в подавляющем большинстве суды сейчас принимают решения по взысканию долгов, накопленных еще до полномасштабной. Решений по долгам, образованным за три года войны, совсем мало, но их все же можно встретить в реестре.

Вероника Гордейчук, заместитель начальника Индустриального отдела государственной исполнительной службы в городе Харькове

То есть начиная с 24 февраля 2022 года судьи обычно отказывают в удовлетворении исковых требований о взыскании задолженности за этот период. Они в своих решениях прописывают заключительное положение Гражданского кодекса, указ президента о введении военного положения №64/2022, постановление Кабинета министра №206 от 5 марта 2022 года.

Всех должников будут продолжать искать: писать письма, направлять запросы, не зарегистрированы ли они в другом месте как ВПЛ.