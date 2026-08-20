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Втекла з лікарні: неповнолітню розшукують в Харкові, прикмети

Суспільство 10:44   20.08.2026
Вікторія Яковенко
Втекла з лікарні: неповнолітню розшукують в Харкові, прикмети

Харківські правоохоронці просять допомогти у пошуках Зери Массалітіної, 2009 року народження.

Як повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області, 19 серпня близько 21:20 дівчина самостійно залишила відділення лікувального закладу та досі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: середнього зросту, середньої статури, довге темно-русяве волосся. Була одягнена в сіру футболку з принтом і темно-сірі штани.

Особливі прикмети: татуювання на щоці у вигляді кинджала та сльози, на лівій руці – татуювання у вигляді смайла.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про дівчинку, просять повідомити за телефонами: «102», 066 572 59 57, 068 661 25 77 чи іншим зручним способом.

Нагадаємо, Державна кримінально-виконавча служба України спростувала інформацію про нібито втечу двох російських військовополонених у селі Петрівське Ізюмського району.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Серпня 2026 в 10:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці просять допомогти у пошуках Зери Массалітіної, 2009 року народження.".