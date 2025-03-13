Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы

Правоохранители просят помочь в поисках жительницы Салтовского района Екатерины Швец 2011 года рождения.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка ушла из дома 10 марта и до сих пор не вернулась.

Рост пропавшей – 145 см, среднего телосложения, имеет вьющиеся темные волосы.

Подросток была одета в спортивную серую кофту, жилетку и кроссовки.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, (057)738-30-24, 063-720-21-75, 050-944-00-11 или другим удобным способом.