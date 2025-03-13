Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители просят помочь в поисках жительницы Салтовского района Екатерины Швец 2011 года рождения.
Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка ушла из дома 10 марта и до сих пор не вернулась.
Рост пропавшей – 145 см, среднего телосложения, имеет вьющиеся темные волосы.
Подросток была одета в спортивную серую кофту, жилетку и кроссовки.
Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, (057)738-30-24, 063-720-21-75, 050-944-00-11 или другим удобным способом.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 12:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жительницы Салтовского района Екатерины Швец 2011 года рождения.".