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Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы

Общество 12:06   13.03.2025
Виктория Яковенко
Ушла из дома три дня назад: в Харькове ищут несовершеннолетнюю, приметы Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители просят помочь в поисках жительницы Салтовского района Екатерины Швец 2011 года рождения.

Как информируют в ГУ Нацполиции в Харьковской области, девочка ушла из дома 10 марта и до сих пор не вернулась.

Рост пропавшей – 145 см, среднего телосложения, имеет вьющиеся темные волосы.

Подросток была одета в спортивную серую кофту, жилетку и кроссовки.

Всех, кому известна какая-либо информация о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, (057)738-30-24, 063-720-21-75, 050-944-00-11 или другим удобным способом.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 марта 2025 в 12:06;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители просят помочь в поисках жительницы Салтовского района Екатерины Швец 2011 года рождения.".