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У Харкові зникла неповнолітня дівчинка: не з’являлась вдома з 7 лютого

Суспільство 14:43   10.02.2025
Вікторія Яковенко
У Харкові зникла неповнолітня дівчинка: не з’являлась вдома з 7 лютого Фото: ГУНП в Харківській області

Правоохоронці розшукують мешканку Салтівського району Мілану Борисову 2010 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, дитина пішла з дому 7 лютого y невідомому напрямку та не повернулася.

Її прикмети: на вигляд 11 років, зріст приблизно 140 см, худорлявої статури, темне волосся. Була одягнена у чорні високі чоботи, чорну куртку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами (057)738-30-24, 096-008-41-85, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 14:43;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують мешканку Салтівського району Мілану Борисову 2010 року народження.".