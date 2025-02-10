У Харкові зникла неповнолітня дівчинка: не з’являлась вдома з 7 лютого
Фото: ГУНП в Харківській області
Правоохоронці розшукують мешканку Салтівського району Мілану Борисову 2010 року народження.
За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, дитина пішла з дому 7 лютого y невідомому напрямку та не повернулася.
Її прикмети: на вигляд 11 років, зріст приблизно 140 см, худорлявої статури, темне волосся. Була одягнена у чорні високі чоботи, чорну куртку.
Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами (057)738-30-24, 096-008-41-85, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Лютого 2025 в 14:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці розшукують мешканку Салтівського району Мілану Борисову 2010 року народження.".