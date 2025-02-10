У Харкові зникла неповнолітня дівчинка: не з’являлась вдома з 7 лютого

Правоохоронці розшукують мешканку Салтівського району Мілану Борисову 2010 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, дитина пішла з дому 7 лютого y невідомому напрямку та не повернулася.

Її прикмети: на вигляд 11 років, зріст приблизно 140 см, худорлявої статури, темне волосся. Була одягнена у чорні високі чоботи, чорну куртку.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами (057)738-30-24, 096-008-41-85, 063-720-21-75, 102 або іншими доступними способами.