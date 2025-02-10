В Харькове пропала несовершеннолетняя девочка: не была дома с 7 февраля
Фото: ГУНП в Харьковской области
Правоохранители разыскивают жительницу Салтовского района Милану Борисову 2010 года рождения.
По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, ребенок ушел из дома 7 февраля в неизвестном направлении и не вернулся.
Ее приметы: на вид 11 лет, рост примерно 140 см, худощавого телосложения, темные волосы. Была одета в высокие черные сапоги, черную куртку.
Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам (057)738-30-24, 096-008-41-85, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.
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- • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 14:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают жительницу Салтовского района Милану Борисову 2010 года рождения.".