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В Харькове пропала несовершеннолетняя девочка: не была дома с 7 февраля

Общество 14:43   10.02.2025
Виктория Яковенко
В Харькове пропала несовершеннолетняя девочка: не была дома с 7 февраля Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители разыскивают жительницу Салтовского района Милану Борисову 2010 года рождения.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, ребенок ушел из дома 7 февраля в неизвестном направлении и не вернулся.

Ее приметы: на вид 11 лет, рост примерно 140 см, худощавого телосложения, темные волосы. Была одета в высокие черные сапоги, черную куртку.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам (057)738-30-24, 096-008-41-85, 063-720-21-75, 102 или другими доступными способами.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 февраля 2025 в 14:43;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскивают жительницу Салтовского района Милану Борисову 2010 года рождения.".