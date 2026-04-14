«Поки ми святкували, на фронті були поранення»: у Харкові – дефіцит крові

Харків’ян кличуть здавати кров. В обласному центрі служби крові заявили про критичний дефіцит усіх груп.

«Саме ці дні після Великодня принесли нам те, чого ми боялися найбільше – критичний дефіцит крові всіх груп. Свята минули, а потреба ні. Поки ми святкували, на фронті були поранення і втрати. Ми вже не можемо в повному обсязі забезпечувати лікарні Харківщини, допомагати пораненим, підтримувати наших військових і закривати потреби донорського фронту. Кожна донація зараз — це не просто допомога. Це шанс на життя для тих, хто щодня бореться», – йдеться у публікації.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Він працює з понеділка по п’ятницю з 8:00 до 15:00, у суботу – з 8:00 до 13:00. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх) відкритий у вівторок, четвер та суботу з 9:00 до 14:00.

Попередньо записуватися не потрібно. У центрі безплатно визначають групу крові, тож заздалегідь аналізи ніде робити не треба.