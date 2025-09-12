Live
Про допомогу просить Центр крові в Харкові: подробиці

Суспільство 16:55   12.09.2025
Вікторія Яковенко
Про допомогу просить Центр крові в Харкові: подробиці Фото: Харківський обласний центр служби крові

Харків’ян просять стати донорами в обласному центрі служби крові.

«Запаси донорської крові зменшуються, а кількість пацієнтів, які потребують переливання, щодня зростає. Кожна ваша донація — це шанс на життя для пораненого захисника, хворої дитини чи людини після складної операції. Усього 30 хвилин вашого часу — і чиясь історія життя продовжиться», – йдеться у повідомленні.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Зазначимо, про потребу всіх груп крові обласний центр служби крові заявляє майже щомісяця. Зокрема, 5 серпня там говорили: «Закінчується те, що не можна купити — донорська кров. Ми говоримо про життя людей, яке прямо зараз залежить від донорської крові. Нам не потрібно перелічувати: Ви самі розумієте потребу — окрім цивільних, наш Центр безоплатно забезпечує донорською кровʼю українських захисників і захисниць».

Читайте також: Чутки про ядерну загрозу: до харків’ян звернулись офіційно

Автор: Вікторія Яковенко
