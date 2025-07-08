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Після обстрілів Харкова та області Центр крові заявляє про важку ситуацію

Суспільство 13:14   08.07.2025
Вікторія Яковенко
Після обстрілів Харкова та області Центр крові заявляє про важку ситуацію Фото: Харківський обласний центр служби крові

На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».

«Останні дні наше місто та область, наші люди, потерпають від ворожих обстрілів. Поранені щодня потребують донорської крові, наші запаси стрімко падають, а людей все менше. Ми благаємо здати кров! Ситуація важка. Не будьте осторонь», – йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що війна продовжується навіть у спеку, літом, і тоді, коли всі втомились.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: «Після обстрілів Харкова та області Центр крові заявляє про важку ситуацію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Липня 2025 в 13:14;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».".