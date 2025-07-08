Після обстрілів Харкова та області Центр крові заявляє про важку ситуацію

На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».

«Останні дні наше місто та область, наші люди, потерпають від ворожих обстрілів. Поранені щодня потребують донорської крові, наші запаси стрімко падають, а людей все менше. Ми благаємо здати кров! Ситуація важка. Не будьте осторонь», – йдеться у повідомленні.

Там зазначають, що війна продовжується навіть у спеку, літом, і тоді, коли всі втомились.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».