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После обстрелов Харькова и области Центр крови заявляет о тяжелой ситуации

Общество 13:14   08.07.2025
Виктория Яковенко
После обстрелов Харькова и области Центр крови заявляет о тяжелой ситуации Фото: Харьковский областной центр службы крови

На Харьковщине — потребность всех групп крови, сообщает областной центр службы крови в Facebook.

«Последние дни наш город и область, наши люди, страдают от вражеских обстрелов. Раненые каждый день нуждаются в донорской крови, наши запасы стремительно падают, а людей все меньше. Мы умоляем сдать кровь! Ситуация тяжелая. Не будьте в стороне», — говорится в сообщении.

Там отмечают, что война продолжается даже в жару, летом и тогда, когда все устали.

Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 13:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — потребность всех групп крови, сообщает областной центр службы крови в Facebook.".