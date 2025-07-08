После обстрелов Харькова и области Центр крови заявляет о тяжелой ситуации
Фото: Харьковский областной центр службы крови
На Харьковщине — потребность всех групп крови, сообщает областной центр службы крови в Facebook.
«Последние дни наш город и область, наши люди, страдают от вражеских обстрелов. Раненые каждый день нуждаются в донорской крови, наши запасы стремительно падают, а людей все меньше. Мы умоляем сдать кровь! Ситуация тяжелая. Не будьте в стороне», — говорится в сообщении.
Там отмечают, что война продолжается даже в жару, летом и тогда, когда все устали.
Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).
Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дефицит, донор, кровь, новости Харькова, обстрелы;
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- • Дата публикации материала: 8 июля 2025 в 13:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Харьковщине — потребность всех групп крови, сообщает областной центр службы крови в Facebook.".