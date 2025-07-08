После обстрелов Харькова и области Центр крови заявляет о тяжелой ситуации

На Харьковщине — потребность всех групп крови, сообщает областной центр службы крови в Facebook.

«Последние дни наш город и область, наши люди, страдают от вражеских обстрелов. Раненые каждый день нуждаются в донорской крови, наши запасы стремительно падают, а людей все меньше. Мы умоляем сдать кровь! Ситуация тяжелая. Не будьте в стороне», — говорится в сообщении.

Там отмечают, что война продолжается даже в жару, летом и тогда, когда все устали.

Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».