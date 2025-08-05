«Ми говоримо про життя людей». Харківщині бракує крові усіх груп
Фото: Харківський обласний центр служби крові
На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».
«Закінчується те, що не можна купити — донорська кров. Ми говоримо про життя людей, яке прямо зараз залежить від донорської крові. Нам не потрібно перелічувати: Ви самі розумієте потребу — окрім цивільних, наш Центр безоплатно забезпечує донорською кровʼю українських захисників і захисниць. 30 хвилин вашого часу — і ціле життя для когось іншого», – звернулись у Центрі.
Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).
Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».
Подробиці за телефоном – +380955704766.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: донор, кровь, потребность, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 14:18;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».".