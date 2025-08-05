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«Ми говоримо про життя людей». Харківщині бракує крові усіх груп

Суспільство 14:18   05.08.2025
Вікторія Яковенко
«Ми говоримо про життя людей». Харківщині бракує крові усіх груп Фото: Харківський обласний центр служби крові

На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».

«Закінчується те, що не можна купити — донорська кров. Ми говоримо про життя людей, яке прямо зараз залежить від донорської крові. Нам не потрібно перелічувати: Ви самі розумієте потребу — окрім цивільних, наш Центр безоплатно забезпечує донорською кровʼю українських захисників і захисниць. 30 хвилин вашого часу — і ціле життя для когось іншого», – звернулись у Центрі.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Подробиці за телефоном – +380955704766.

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Автор: Вікторія Яковенко
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Ви читали новину: ««Ми говоримо про життя людей». Харківщині бракує крові усіх груп»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Серпня 2025 в 14:18;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».".