«Ми говоримо про життя людей». Харківщині бракує крові усіх груп

На Харківщині наразі є потреба всіх груп крові, повідомляє обласний центр служби крові у мережі «Фейсбук».

«Закінчується те, що не можна купити — донорська кров. Ми говоримо про життя людей, яке прямо зараз залежить від донорської крові. Нам не потрібно перелічувати: Ви самі розумієте потребу — окрім цивільних, наш Центр безоплатно забезпечує донорською кровʼю українських захисників і захисниць. 30 хвилин вашого часу — і ціле життя для когось іншого», – звернулись у Центрі.

Центр крові у Харкові знаходиться на вулиці Клочківській, 366. Ще один центр – у ТРЦ Нікольський (-1 поверх).

Попередньо записуватися не треба, проте при собі має бути паспорт чи електронний документ у «Дії».

Подробиці за телефоном – +380955704766.