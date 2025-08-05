«Мы говорим о жизни людей». Харьковщине не хватает крови всех групп

На Харьковщине сейчас есть потребность всех групп крови, сообщает областной центр службы крови в сети «Facebook».

«Заканчивается то, что нельзя купить – донорская кровь. Мы говорим о жизни людей, которая прямо сейчас зависит от донорской крови. Нам не нужно перечислять: вы сами понимаете потребность, кроме гражданских, наш Центр безвозмездно обеспечивает донорской кровью украинских защитников и защитниц. 30 минут вашего времени – и целая жизнь для кого-то другого», — обратились в Центре.

Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).

Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».

Подробности по телефону – +380955704766.