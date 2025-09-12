О помощи просит Центр крови в Харькове: подробности
Харьковчане просят стать донорами в областном центре службы крови.
«Запасы донорской крови уменьшаются, а количество пациентов, нуждающихся в переливании, ежедневно растет. Каждая ваша донация — шанс на жизнь для раненого защитника, больного ребенка или человека после сложной операции. Всего 30 минут вашего времени – и чья-то история жизни продлится», — говорится в сообщении.
Центр крови в Харькове находится по улице Клочковской, 366. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж).
Предварительно записываться не нужно, однако при себе должен быть паспорт или электронный документ в «Дії».
Отметим, о необходимости всех групп крови областной центр службы крови заявляет почти ежемесячно. В частности, 5 августа там говорили: «Кончается то, что нельзя купить — донорская кровь. Мы говорим о жизни людей, которая прямо сейчас зависит от донорской крови. Нам не нужно перечислять: Вы сами понимаете потребность, кроме гражданских, наш Центр безвозмездно обеспечивает донорской кровью украинских защитников.
