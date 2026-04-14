«Пока мы праздновали, на фронте были ранения»: в Харькове – дефицит крови
Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявили о критическом дефиците всех групп.
«Именно эти дни после Пасхи принесли нам то, чего мы боялись больше всего – критический дефицит крови всех групп. Праздники прошли, а потребность нет. Пока мы праздновали, на фронте были ранения и потери. Мы уже не можем в полном объеме обеспечивать больницы Харьковщины, помогать раненым, поддерживать наших военных и закрывать нужды донорского фронта. Каждая донация сейчас – это не просто помощь. Это шанс на жизнь для тех, кто ежедневно сражается», — говорится в публикации.
Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.
Предварительно записываться не нужно. В центре бесплатно определяют группу крови, так что заранее анализы нигде делать не нужно.
• Дата публикации материала: 14 апреля 2026 в 12:33;