«Пока мы праздновали, на фронте были ранения»: в Харькове – дефицит крови

Общество 12:33   14.04.2026
Виктория Яковенко
«Пока мы праздновали, на фронте были ранения»: в Харькове – дефицит крови Фото: Харьковский областной центр службы крови

Харьковчан зовут сдавать кровь. В областном центре службы крови заявили о критическом дефиците всех групп.

«Именно эти дни после Пасхи принесли нам то, чего мы боялись больше всего – критический дефицит крови всех групп. Праздники прошли, а потребность нет. Пока мы праздновали, на фронте были ранения и потери. Мы уже не можем в полном объеме обеспечивать больницы Харьковщины, помогать раненым, поддерживать наших военных и закрывать нужды донорского фронта. Каждая донация сейчас – это не просто помощь. Это шанс на жизнь для тех, кто ежедневно сражается», — говорится в публикации.

Центр крови в Харькове находится на улице Клочковской, 366. Он работает с понедельника по пятницу с 8:00 до 15:00, в субботу – с 8:00 до 13:00. Еще один центр – в ТРЦ Никольский (-1 этаж) открыт во вторник, четверг и субботу с 9:00 до 14:00.

Предварительно записываться не нужно. В центре бесплатно определяют группу крови, так что заранее анализы нигде делать не нужно.

Читайте также: Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие

Автор: Виктория Яковенко
Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
Взрывы вновь звучат в Харькове 14 апреля, есть пострадавшие (дополнено)
14.04.2026, 11:05
Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов
Новости Харькова – главное 14 апреля: утро в городе началось со взрывов
14.04.2026, 10:54
Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)
Куда утром ударили россияне, показали в прокуратуре (фото)
14.04.2026, 10:01
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
Сегодня 14 апреля: какой праздник и день в истории
14.04.2026, 06:00
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
Утром россияне атаковали многоэтажку в Харькове — пострадала женщина
14.04.2026, 07:18
«Пока мы праздновали, на фронте были ранения»: в Харькове – дефицит крови
«Пока мы праздновали, на фронте были ранения»: в Харькове – дефицит крови
14.04.2026, 12:33

Новости по теме:

20.01.2026
«Чтобы не образовался критический дефицит»: харьковчан просят стать донорами
12.09.2025
О помощи просит Центр крови в Харькове: подробности
05.08.2025
«Мы говорим о жизни людей». Харьковщине не хватает крови всех групп
16.07.2025
Для ребенка после операции и бойцов с передовой: в Харькове – дефицит крови
08.07.2025
После обстрелов Харькова и области Центр крови заявляет о тяжелой ситуации


