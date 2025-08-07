Втекла від матері: у Харкові шукають дитину

Правоохоронці просять допомогти у пошуках жительки Харкова Марії Данилової 2014 року народження.

За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, 7 серпня дівчина втекла від матері у невідомому напрямку.

Прикмети зниклої: зріст близько 150 см, рожеве волосся, худорлявої статури.

Була одягнена в довгу футболку у червону-білу смужку, зелені колготи, панчохи в сітку, червоні кеди.

Усіх, хто володіє будь-якою інформацією про розшукувану, просять повідомити за телефонами: 102, (057) 700 43 18, (063) 215 46 84 або в інший зручний спосіб.