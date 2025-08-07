Убежала от матери: 11-летнюю девочку разыскали в Харькове
Правоохранители разыскали ребенка в Харькове.
Дополнено в 16:21. 11-летнюю девочку заметил мужчина на площади без сопровождения взрослых. Она не могла четко ответить на вопросы, поэтому прохожий вызвал копов. Выяснилось, что это именно тот ребенок, которого разыскивали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Ребенка передали матери. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.
15:37. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 7 августа девочка сбежала от матери в неизвестном направлении.
Приметы пропавшей: рост около 150 см, розовые волосы, худощавого телосложения.
Была одета в длинную футболку в красно-белую полоску, зеленые колготки, чулки в сетку, красные кеды.
Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, (057) 700 43 18, (063) 215 46 84 или другим удобным способом.
Читайте также: Харьков готовится к 1 сентября. Терехов рассказал о подземных школах и питании
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Убежала от матери: 11-летнюю девочку разыскали в Харькове»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 16:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разыскали ребенка в Харькове.".