Убежала от матери: 11-летнюю девочку разыскали в Харькове

Общество 16:21   07.08.2025
Виктория Яковенко
Убежала от матери: 11-летнюю девочку разыскали в Харькове

Правоохранители разыскали ребенка в Харькове.

Дополнено в 16:21. 11-летнюю девочку заметил мужчина на площади без сопровождения взрослых. Она не могла четко ответить на вопросы, поэтому прохожий вызвал копов. Выяснилось, что это именно тот ребенок, которого разыскивали, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Ребенка передали матери. Никаких противоправных действий в отношении нее не совершено.

15:37. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, 7 августа девочка сбежала от матери в неизвестном направлении.

Приметы пропавшей: рост около 150 см, розовые волосы, худощавого телосложения.

Была одета в длинную футболку в красно-белую полоску, зеленые колготки, чулки в сетку, красные кеды.

Всех, кто владеет любой информацией о разыскиваемой, просят сообщить по телефонам: 102, (057) 700 43 18, (063) 215 46 84 или другим удобным способом.

Читайте также: Харьков готовится к 1 сентября. Терехов рассказал о подземных школах и питании

Автор: Виктория Яковенко
