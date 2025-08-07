Харьков готовится к 1 сентября. Терехов рассказал о подземных школах и питании

В Харькове идет подготовка к началу учебного года. В частности, в городе продолжают строить новые подземные школы, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Обучение только в режиме онлайн не удовлетворяет ни наших детей, ни родителей, ни нас. Поэтому к 1 сентября мы построим еще три подземные школы и 15 тысяч школьников будут обучаться в комбинированном режиме. Напомню, что у нас работают четыре подземные школы, кроме этого оборудованы шесть станций метрополитена», – отметил мэр.

Он уточнил, что к началу 2026 года в Харькове построят еще три подземные школы. То есть в общем их будет 10.

Терехов также рассказал, как в подземных школах организовали питание и заверил: проблем с этим не будет.

«Дети очень интересуются: «Когда будет перерыв?», чтобы отведать эти классные блюда. Что касается подземных школ, то у нас работает система доставки еды для наших школьников», — сказал мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.

Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».

21 апреля 2025-го года заработало заведение в Основянском районе почти на четыре сотни учеников, а 22 апреля — школа в Шевченковском районе на тысячу детей.