Харьков готовится к 1 сентября. Терехов рассказал о подземных школах и питании
В Харькове идет подготовка к началу учебного года. В частности, в городе продолжают строить новые подземные школы, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Обучение только в режиме онлайн не удовлетворяет ни наших детей, ни родителей, ни нас. Поэтому к 1 сентября мы построим еще три подземные школы и 15 тысяч школьников будут обучаться в комбинированном режиме. Напомню, что у нас работают четыре подземные школы, кроме этого оборудованы шесть станций метрополитена», – отметил мэр.
Он уточнил, что к началу 2026 года в Харькове построят еще три подземные школы. То есть в общем их будет 10.
Терехов также рассказал, как в подземных школах организовали питание и заверил: проблем с этим не будет.
«Дети очень интересуются: «Когда будет перерыв?», чтобы отведать эти классные блюда. Что касается подземных школ, то у нас работает система доставки еды для наших школьников», — сказал мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, 13 мая 2024 года в Индустриальном районе Харькова открыли первую в Украине подземную школу, построенную с нуля. Реализация этого проекта обошлась городскому бюджету в 58,8 миллиона гривен, а подрядчиком было АО «Трест Жилстрой-1». В две смены там учатся 900 школьников.
Вторую подземную школу Харькова открыли в Новобаварском районе. Она стоила больше — около 80 миллионов гривен. Деньги дал Тайвань. Противорадиационное укрытие рассчитано на тысячу учеников в две смены. Строила школу фирма «ТТ-2006».
21 апреля 2025-го года заработало заведение в Основянском районе почти на четыре сотни учеников, а 22 апреля — школа в Шевченковском районе на тысячу детей.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: 1 вересня, 1 сентября, Игорь Терехов, новости Харькова, подземная школа;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Харьков готовится к 1 сентября. Терехов рассказал о подземных школах и питании»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 7 августа 2025 в 14:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове идет подготовка к началу учебного года. В частности, в городе продолжают строить новые подземные школы, сообщил мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".