ОВА: 56 тысяч детей Харьковщины с 1 сентября будут учиться офлайн или смешанно
Фото: ХГС
Глава ХОВА Олег Синегубов в эфире нацмарафона сообщил, как Харьковщина готовится к 1 сентября.
«По сравнению с прошлым учебным годом, когда у нас в смешанном или офлайн формате учились 15 тысяч детей, то с этого 1 сентября – 256 учебных заведений будут работать в смешанном или офлайн формате – это 56 тысяч детей, это ¼ часть всех детей школьного возраста по области, включая Харьков», — рассказал глава ХОВА.
Он также напомнил, что до конца года в регионе достроят 38 подземных школ, что позволит дополнительно перевести в офлайн или смешанное обучение до 40 тысяч детей.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Дата публикации материала: 13 августа 2025 в 16:23
