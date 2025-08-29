Последние дни лета будут жаркими на Харьковщине: когда ждать похолодания
Лето на Харьковщине завершится жарой. Отметки термометров будут несколько дней достигать более 30 градусов тепла. Синоптики предварительно спрогнозировали, когда ждать осенней прохлады.
По данным Регионального центра по гидрометеорологии, в субботу температура прогреется до +33 градусов. В воскресенье, 31 августа, передают +35.
Синоптик Наталья Диденко отмечает: сейчас над Украиной – антициклон, который и не пускает атлантическую влагу.
«В большинстве стран Европы в уик-энд ожидаются временами дожди, в Украине – без осадков», – рассказала Диденко.
Она добавила, что 1 сентября жара несколько ослабнет на западе и севере, ожидается +24+28 градусов, на остальной территории Украины еще будет жарко — до +33 градусов.
«Дожди 1 сентября возможны во второй половине дня на востоке, юге и в центральной части Украины. Ощутимое ослабление жары, ориентировочно, произойдет после 6 сентября», — спрогнозировала синоптик.
Напомним, ранее в Харьковском региональном центре по гидрометеорологии сообщили прогноз на первый месяц осени. По данным синоптиков, в сентябре средняя температура составит +14,9 градуса. Это соответствует климатической норме. Количество осадков также будет четко соответствовать норме – 48 мм в среднем за месяц.
