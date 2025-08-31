Live
1 сентября в Харькове будет жарким: прогноз погоды

Погода 20:00   31.08.2025
Оксана Горун
День знаний, 1 сентября, в Харькове и области будет летним — с температурой выше 30 градусов. При этом возможен небольшой дождь, а в области — гроза.

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на первый день осени.

В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, а вот днем возможен небольшой дождь. Будет переменная облачность. Температура воздуха ночью 17 – 19°, днем ​​32 – 34°.

В области, кроме дождей, возможны и грозы местами. Температура воздуха ночью будет 14 – 19°, а днем ​​30 – 35°.

В последующие дни, 2 и 3 сентября, по данным синоптиков, температура воздуха начнет незначительно снижаться, однако останется достаточно летней — до +31° во вторник и 28° тепла в среду.

Читайте также: Какой будет погода в сентябре в Харькове и области: прогноз синоптиков

