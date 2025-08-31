1 сентября в Харькове будет жарким: прогноз погоды
День знаний, 1 сентября, в Харькове и области будет летним — с температурой выше 30 градусов. При этом возможен небольшой дождь, а в области — гроза.
Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз погоды на первый день осени.
В Харькове ночь пройдет без существенных осадков, а вот днем возможен небольшой дождь. Будет переменная облачность. Температура воздуха ночью 17 – 19°, днем 32 – 34°.
В области, кроме дождей, возможны и грозы местами. Температура воздуха ночью будет 14 – 19°, а днем 30 – 35°.
В последующие дни, 2 и 3 сентября, по данным синоптиков, температура воздуха начнет незначительно снижаться, однако останется достаточно летней — до +31° во вторник и 28° тепла в среду.
Дата публикации материала: 31 августа 2025 в 20:00
