1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди
День знань, 1 вересня, у Харкові та області буде літнім – з температурою понад 30 градусів. При цьому можливий невеликий дощ, а в області – гроза.
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на перший день осені.
У Харкові ніч мине без істотних опадів, а удень можливий невеликий дощ. Буде мінлива хмарність. Температура повітря вночі 17 – 19°, вдень 32 – 34°.
В області, окрім дощів, можливі грози місцями. Температура повітря вночі буде 14 – 19°, а вдень 30 – 35°.
У наступні дні, 2 і 3 вересня, за даними синоптиків, температура повітря почне трохи знижуватися, проте залишиться досить літньою – до +31° у вівторок і 28° тепла в середу.
Читайте також: Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Погода, Харків; Теги: 1 вересня, гроза, дощ, новини Харкова, погода, прогноз, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди»; з категорії Погода на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 31 Серпня 2025 в 20:00;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "День знань, 1 вересня, у Харкові та області буде літнім – з температурою понад 30 градусів. При цьому можливий невеликий дощ, а в області – гроза".