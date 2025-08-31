1 вересня в Харкові буде спекотним: прогноз погоди

День знань, 1 вересня, у Харкові та області буде літнім – з температурою понад 30 градусів. При цьому можливий невеликий дощ, а в області – гроза.

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував прогноз погоди на перший день осені.

У Харкові ніч мине без істотних опадів, а удень можливий невеликий дощ. Буде мінлива хмарність. Температура повітря вночі 17 – 19°, вдень 32 – 34°.

В області, окрім дощів, можливі грози місцями. Температура повітря вночі буде 14 – 19°, а вдень 30 – 35°.

У наступні дні, 2 і 3 вересня, за даними синоптиків, температура повітря почне трохи знижуватися, проте залишиться досить літньою – до +31° у вівторок і 28° тепла в середу.