Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків
У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили прогноз на перший місяць осені.
За даними синоптиків, у вересні середня температура становитиме +14,9 градуса. Це відповідає кліматичній нормі.
Кількість опадів також чітко відповідатиме нормі – 48 мм у середньому за місяць.
Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня до кінця доби по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи. На Харківщині позначки термометрів вже у п’ятницю, 29 серпня, піднімуться до +32 градусів. Вже 31 числа прогнозують +36.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: новини Харкова, погода, прогноз, сентябрь, синоптики;
