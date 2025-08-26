Якою буде погода у вересні в Харкові та області: прогноз синоптиків

У Харківському регіональному центрі з гідрометеорології повідомили прогноз на перший місяць осені.

За даними синоптиків, у вересні середня температура становитиме +14,9 градуса. Це відповідає кліматичній нормі.

Кількість опадів також чітко відповідатиме нормі – 48 мм у середньому за місяць.

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня до кінця доби по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. Таким явищам присвоїли I рівень небезпечності, жовтий. Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи. На Харківщині позначки термометрів вже у п’ятницю, 29 серпня, піднімуться до +32 градусів. Вже 31 числа прогнозують +36.