У Харкові до кінця доби – небезпечна погода. Коли повертається спека
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 26 серпня.
«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 26 серпня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.
Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи.
«Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо! Вже завтра в Україні очікується вдень +22+27 градусів, хіба на півночі свіжіше, +19+22 градуси. Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця», – повідомила Діденко.
На Харківщині ж позначки термометрів вже у п’ятницю, 29 серпня, піднімуться до +32 градусів. Вже 31 числа прогнозують +36.
