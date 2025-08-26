Live
У Харкові до кінця доби – небезпечна погода. Коли повертається спека

Суспільство 13:48   26.08.2025
Вікторія Яковенко
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища в Харкові та області 26 серпня.

«У найближчу годину зі збереженням до кінця доби 26 серпня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий. Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту. Будьте уважними та обережними», – зазначили у гідрометцентрі.

Тим часом синоптикиня Наталка Діденко прогнозує: Україна завершує літо однією з найспекотніших країн Європи.

«Справді, трохи завчасна хвиля холоду вже починає відкочуватися назад, тобто, вперед, у глибшу осінь, а в нас ще побуде літо! Вже завтра в Україні очікується вдень +22+27 градусів, хіба на півночі свіжіше, +19+22 градуси. Надалі в Україні передбачається подальше підвищення температури повітря аж до спеки в другій половині тижня. Багато сонця», – повідомила Діденко.

На Харківщині ж позначки термометрів вже у п’ятницю, 29 серпня, піднімуться до +32 градусів. Вже 31 числа прогнозують +36.

Читайте також: Холодна ніч і дощ удень. Прогноз погоди на 26 серпня у Харкові й області

