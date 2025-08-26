Live
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда возвращается жара

Общество 13:48   26.08.2025
Виктория Яковенко
В Харькове до конца суток – опасная погода. Когда возвращается жара

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харькове и области 26 августа.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 26 августа по городу и области ожидаются порывы ветра, 15 – 20 м/с. I уровень опасности, желтый. Погодные условия могут привести к усложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движению транспорта. Будьте внимательны и осторожны», — отметили в гидрометцентре.

Тем временем синоптик Наталья Диденко прогнозирует: Украина завершает лето одной из самых жарких стран Европы.

«Действительно, немного заблаговременная волна холода уже начинает откатываться назад, то есть, вперед, в более глубокую осень, а у нас еще побудет лето! Уже завтра в Украине ожидается днем ​​+22+27 градусов, разве что на севере свежее, +19+22 градуса. В дальнейшем в Украине предполагается повышение температуры воздуха до жары во второй половине недели. Много солнца», – сообщила Диденко.

На Харьковщине же столбики термометров уже в пятницу, 29 августа, поднимутся до +32 градусов. Уже 31 числа прогнозируют +36.

Читайте также: Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области

Автор: Виктория Яковенко
