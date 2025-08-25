Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 26 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь🌧.

Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​прогреется до 18 – 23°.

В Харькове ночью не ожидают осадков, днем ​​возможен небольшой кратковременный дождь🌧.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 22°.

Читайте также: Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города