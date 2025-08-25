Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
Прогноз погоды на завтра, 26 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.
В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем прогнозируют небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, днем местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем прогреется до 18 – 23°.
В Харькове ночью не ожидают осадков, днем возможен небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем столбик термометра поднимется до 20 – 22°.
