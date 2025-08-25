Live
  • Пн 25.08.2025
  • Харьков  +17°С
  • USD 41.28
  • EUR 47.91

Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области

Погода 19:47   25.08.2025
Оксана Якушко
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области

Прогноз погоды на завтра, 26 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.

В Харьковской области ночь пройдет без осадков, днем ​​прогнозируют небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер ожидают юго-западный, 7-12 м/с, днем ​​местами возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 9 до 14°, днем ​​прогреется до 18 – 23°.

В Харькове ночью не ожидают осадков, днем ​​возможен небольшой кратковременный дождь🌧.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Температура воздуха ночью составит 10 – 12°, днем ​​столбик термометра поднимется до 20 – 22°.

Читайте также: Депутат обратился к Терехову с предложением перенести День города

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
Новости Харькова — главное 25 августа: продвижение РФ, успехи ВСУ, снова COVID
25.08.2025, 17:39
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
На Харьковщине растет заболеваемость COVID: сколько людей в больницах
25.08.2025, 14:21
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
Реальная угроза остается каждый день — Терехов обратился к харьковчанам
25.08.2025, 12:02
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
До конца августа ряд трамваев изменят маршруты – как они будут курсировать
24.08.2025, 14:40
Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ
Священник с Харьковщины прославлял армию РФ в интервью российским СМИ
25.08.2025, 19:14
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области
25.08.2025, 19:47

Новости по теме:

21:35
Ночью – дождь, днем – облачно: погода в Харькове и области на 25 августа
18:39
Дождь и гроза. Прогноз погоды на 18 августа в Харькове и области
18:23
Мощный ливень накроет Харьков и область сегодня вечером и ночью
21:00
Дождь, местами гроза: прогноз погоды в Харькове и области на 3 августа
21:26
Местами град: прогноз погоды на 23 июля в Харькове и области

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Холодная ночь и дождь днем. Прогноз погоды на 26 августа в Харькове и области»; из категории Погода на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 25 августа 2025 в 19:47;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прогноз погоды на завтра, 26 августа, сообщил Харьковский региональный центр гидрометеорологии.".