Холодна ніч і дощ удень. Прогноз погоди на 26 серпня у Харкові й області

Погода 19:47   25.08.2025
Оксана Якушко
Прогноз погоди на завтра, 26 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.

У Харківській області ніч пройде без опадів ⭐️, вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ🌧.

Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.

Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень прогріється до 18 – 23°.

У Харкові вночі не очікують опадів ⭐️, вдень можливий невеликий короткочасний дощ🌧.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.

