Холодна ніч і дощ удень. Прогноз погоди на 26 серпня у Харкові й області
Прогноз погоди на завтра, 26 серпня, повідомив Харківський регіональний центр із гідрометеорології.
У Харківській області ніч пройде без опадів ⭐️, вдень прогнозують невеликий короткочасний дощ🌧.
Вітер очікують південно-західний, 7 – 12 м/с, вдень місцями можливі пориви до 15 – 20 м/с.
Температура повітря🌡 вночі коливатиметься від 9 до 14°, вдень прогріється до 18 – 23°.
У Харкові вночі не очікують опадів ⭐️, вдень можливий невеликий короткочасний дощ🌧.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря🌡 вночі становитиме 10 – 12°, вдень стовпчик термометра підніметься до 20 – 22°.
Дата публікації матеріалу: 25 Серпня 2025 в 19:47
