Депутат звернувся до Терехова із пропозицією перенести День міста

Депутат Харківської міськради Ігор Черняк у своєму дописі на Facebook пояснив, чому 23 серпня – це невдала дата для святкування Дня міста.

Він констатував: харків’яни справді люблять своє місто, тож і його День святкують завжди з розмахом – у мирний час чи в умовах повномасштабної війни. І нічого поганого у цьому депутат не бачить.

“Бо й наше місто, і його мешканці – безумовно заслуговують на свято та святкування. У найкращих харківських традиціях в усіх сенсах. В той же час, святкування Дня Незалежності на наступний день таким чином завжди залишається немов би “у тіні“, – пояснив Черняк.

Водночас, зазначив він, упевнений: це зовсім не означає, що городяни менше цінують День Незалежності. І додав: немає і у харківської влади корисливого наміру затьмарити державне свято.

“Коли в тебе два великі свята – два дні поспіль, то перше з них – буде сприйматися власне як безпосереднє свято, а друге – як своєрідне “афтерпаті”. Нагородження, урочисті заходи і так далі – воно все ніби до обох свят одночасно, але все ж більше – до першого за календарем. Разом із тим, я думаю, що з цією тезою погодяться всі – за нашу Незалежність заплачено дуже дорогу ціну, щоб відмічати цей День за “залишковим” принципом”, – вважає депутат.

Водночас, применшувати значущість Дня міста – теж неправильно. Тому, впевнений депутат, вирішити проблему вдасться лише якщо перенести День міста.

“20 вересня, 6 вересня, інші можливі дати. Але це потрібно зробити. Бо так буде правильно“, – пояснив Черняк.

Свій допис він запропонував розцінювати як офіційне звернення до мера Ігоря Терехова та Харківської міської ради.

Нагадаємо, 23 серпня харків’яни відзначали День міста. Вперше за час повномасштабної війни перекривали Сумську, крім того, запалювали “Зоряне небо”, по місту встановили різні декорації та фотозони. Натовп співав гімн України, люди нагадували президенту Путіну, хто він, а на станціях метро проводили святкові концерти.