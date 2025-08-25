Новини Харкова — головне за 25 серпня: РФ просунулась на півночі
Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив».
08:00
Ліквідація масштабної лісової пожежі, удар по бараку: як минула доба у ДСНС
За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у регіоні було десять пожеж.
“Увечері ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку барачного типу у селі Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району. Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа площею 260 м кв. Також вогонь охопив сусідню господарчу споруду площею 50 м кв. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес”, – розповіли рятувальники.
Також у ДСНС розповіли, що напередодні вдалося повністю ліквідувати масштабну лісову пожежу на площі 102 гектари в Артемівському лісництві ДП “Ліси України” Оскільської громади Ізюмського району.
“В піковий період у пожежогасінні брало участь 66 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС, а також 14 працівників та девʼять одиниць техніки лісгоспу. Крім того, на місці події працювали піротехніки ДСНС, які обстежували територію та проїзні шляхи задля убезпечення пересування пожежної техніки. Пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація. Роботи з її ліквідації тривали дві доби”, – уточнили пожежники.
07:20
Росіяни просунулися у Вовчанську – інформація ISW
Про успіхи ворога на Південно-Слобожанському напрямку розповіли у звіті за 25 серпня в Інституті вивчення війни (ISW).
“Оцінка просування російських військ: геолокаційні відеозаписи, опубліковані 23 серпня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися в центральній частині Вовчанська (на північний схід від Харкова)”, – зазначили аналітики.
Тим часом ситуація на Куп’янському напрямку залишається незмінною – ворог марно намагався просунутися в районі Куп’янська, Западного та Голубівки, а також Кам’янки, Синьківки та Петропавлівки.
Не вдалося змінити лінію фронту окупантам і на Борівському напрямку – там бої йшли поблизу Загризового, Зеленого Гаю, Греківки та Ольгівки, додали експерти.
