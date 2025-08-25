Ліквідація масштабної лісової пожежі, удар по бараку: як минула доба у ДСНС

За даними пресслужби ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у регіоні було десять пожеж.

“Увечері ворог завдав удару БпЛА по житловому будинку барачного типу у селі Підсереднє Великобурлуцької громади Куп’янського району. Внаслідок вибуху в будинку виникла пожежа площею 260 м кв. Також вогонь охопив сусідню господарчу споруду площею 50 м кв. Дві жінки отримали гостру реакцію на стрес”, – розповіли рятувальники.

Також у ДСНС розповіли, що напередодні вдалося повністю ліквідувати масштабну лісову пожежу на площі 102 гектари в Артемівському лісництві ДП “Ліси України” Оскільської громади Ізюмського району.

“В піковий період у пожежогасінні брало участь 66 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС, а також 14 працівників та девʼять одиниць техніки лісгоспу. Крім того, на місці події працювали піротехніки ДСНС, які обстежували територію та проїзні шляхи задля убезпечення пересування пожежної техніки. Пожежа кваліфікована як надзвичайна ситуація. Роботи з її ліквідації тривали дві доби”, – уточнили пожежники.